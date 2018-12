et AFP

publié le 28/12/2018 à 00:58

Une femme de 20 ans et deux fillettes, l'une de 3 ans et l'autre "entre 5 et 7 ans", sont mortes dans la soirée du jeudi 27 décembre à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble de la cité Paul-Eluard de Bobigny (Seine-Saint-Denis).



Les trois victimes ont été retrouvées "à proximité ou dans l'ascenseur" de cet immeuble d'habitation, a précisé un porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Elles sont mortes "intoxiquées par les fumées" provoquées par le feu, qui s'est déclaré vers 21h20.

Trois autres personnes ont pu être sauvées mais sont dans un état grave. "Leur pronostic vital est engagé", ont indiqué les pompiers. Deux autres personnes sont légèrement blessées.

L'incendie, qui a été maîtrisé vers 23 heures, a démarré dans un appartement du premier étage. Le sinistre, dont la cause n'a pas encore été déterminée, a nécessité l'intervention d'une centaine de sapeurs-pompiers.



C'est le troisième incendie de la semaine en Seine Saint-Denis. Un homme et une femme enceinte ont été gravement blessés par un feu à Saint-Denis, tandis que deux personnes ont péri sous les flammes dans un squat à Drancy.