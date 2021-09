Crédit : iStock / Getty Images Plus

Le tribunal correctionnel de Bobigny a requis ce mardi 6 septembre deux ans de prison avec sursis contre un organisateur de soirées clandestines en région parisienne, dont l'une avait rassemblé des centaines de fêtards dans un tunnel à Paris pendant le deuxième confinement.

Dans la nuit du 21 au 22 novembre 2020, environ 600 fêtards avaient en effet dansé au rythme de l'électro dans un tunnel ferroviaire abandonné à Paris lors d'une soirée clandestine organisée par Feel Free Records. Au total, le prévenu de 28 ans et son association sont poursuivis pour l'organisation de 22 soirées illégales via plusieurs infractions, dont "mise en danger" et "travail dissimulé". À noter que la plupart de ces événements ont toutefois eu lieu avant les mesures de restriction sanitaires.

Lors de l'audience, l'organisateur, graphiste de profession, a plaidé "l'inconscience" : "C'est parti d'une bonne intention", a déclaré ce passionné de musique électro, ajoutant qu'il avait "fait une grosse erreur d'avoir organisé ces soirées pendant la crise sanitaire". Son avocate, maître Marianne Rostan, déplore quant à elle que le dossier de son client ait "servi d'exemple pendant la crise sanitaire." Elle a également dénoncé les dizaines de milliers d'euros d'amendes requises, "disproportionnées" Le verdict sera rendu le 5 octobre prochain.