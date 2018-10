Blagues sur la Shoah et saluts hitlériens à Paris-13, une étudiante porte plainte

publié le 29/10/2018 à 16:03

En 2018, l'antisémitisme continue de faire des ravages. Une jeune femme de 20 ans a porté plainte pour injures antisémites proférées par d'autres étudiants de son université Paris-13, à Saint-Denis, a-t-on appris lundi 29 octobre.



Sur le site d'Europe 1, qui révèle les faits, on prend connaissance du florilège d'insultes et de discriminations adressées par les élèves. Par exemple, le lancé de kippa, rebaptisé "Freesba" (contraction de kippa et freesbi), les saluts hitlériens, des blagues sur la Shoah... Mais ce n'est que le début. Quand l'étudiante a commencé à réagir devant ses camarades, elle a été traitée comme une traite.

Pour le week-end d'intégration, auquel elle se résigne à ne pas participer, plusieurs thèmes antisémites sont proposés : "bob Auschiwtz 2019", "bob-rafle 2019", "les nazis contre les Juifs", et la jeune femme précise : "Avec une photo d'un étudiant juif brûlant dans les flammes".

Depuis, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, a condamné ces faits "profondément inacceptables" dans un communiqué mis en ligne lundi dans la journée. "Au surlendemain de l’attaque antisémite de Pittsburgh aux États-Unis, je veux rappeler que les mots aussi peuvent tuer et que les injures et les gestes déplacés ont toujours été les prémices de violences plus grandes encore", écrit encore la ministre.



Sur Twitter, la LICRA a également commenté en demandant à l'université Paris-13 "de réagir hic et nunc en prenant les mesures de protection de cette étudiante victime d’antisémitisme et d’engager les procédures disciplinaires afin de sanctionner les harceleurs".



Selon Europe 1, la direction de l'université a déjà reçu la victime et ses huit harceleurs présumés et a saisi la commission de discipline et le procureur de la République. Quant au week-end, toujours selon Europe 1, il a été annulé pour le moment.