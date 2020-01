Besançon : il vole une voiture avec un enfant à l'arrière

publié le 07/01/2020 à 15:15

Aux alentours de 16h30 vendredi 3 janvier, un père de famille gare sa voiture devant son immeuble. Ayant oublié quelque chose dans son appartement, l'homme coupe le contact, laisse les clés (et son fils) dans l'habitacle et fait rapidement l'aller-retour.

Quand il est redescendu, la voiture et l'enfant qui se trouvait à l'intérieur ont disparu. Choqué et pris de panique, l'homme se rend immédiatement au commissariat le plus proche. Il avoue avoir fait preuve d'imprudence en laissant les clés sur le contact bien qu'il était question de quelques minutes tout au plus.

Le soulagement vient peu après lorsqu'un appel des pompiers indique la présence du petit garçon et ôte la panique du papa. Le voleur qui n'avait surement pas remarqué la présence du garçonnet sur la banquette arrière l'a déposé sur le bord de la route, devant la caserne de pompiers avenue Brulard. L'enfant a pu être remis à son père, sain et sauf.

La voiture retrouvée à 70 km

Plus de peur que de mal donc pour le Bisontin et son garçon mais la voiture reste introuvable. Malgré la rapide mobilisation des services de police rien ne laisse indiquer où se trouve le véhicule. Les images des caméras de surveillance n'ayant rien donné, ni l'auteur des faits ni le véhicule n'ont été localisés.

Il faudra attendre le lendemain pour identifier le coupable. C'est à 70 km de Besançon que les gendarmes finiront par retrouver l'homme et le véhicule. Le voleur vient d'avoir un accident et transportait avec lui pas moins de sept membres de sa famille. Heureusement, aucun blessé grave n'est à déplorer. Et pour couronner le tout, l'homme conduisait ivre. Il était également considéré comme évadé de prison, puisqu'il n'avait pas respecté les conditions de sa libération conditionnelle.