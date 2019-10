Belgique : la gérante d'une friterie fait fuir des voleurs avec l'huile bouillante

publié le 03/10/2019 à 04:33

C'est une arme de défense à laquelle les deux braqueurs ne s'attendaient pas. Dans la commune d'Ath, dans le Hainaut en Belgique, deux hommes ont tenté de s'emparer de la recette d'une friterie dimanche 29 octobre sur les coups de 21h45. Ils ont tous les deux fait irruption dans le commerce, et exigé de l'employée de leur donner le contenu de la caisse, en la menaçant d'un marteau.

Mais l'employée ne s'est pas exécutée et a crié fort afin de prévenir sa mère, gérante de la friterie. Cette dernière a alors fait irruption en jetant sur les deux malfrats le contenu d'une caisse, rapporte RTL.be. Mais elle ne s'en est pas tenue à ce simple geste de défense.

Plus offensive par la suite, elle a saisi l'une des cuves remplies d'huile bouillante et en a jeté le contenu sur les deux hommes. Surpris, les deux braqueurs n'ont pas demandé leur reste et ont sauté sur leur scooter pour quitter l'endroit, bredouille.