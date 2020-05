Coronavirus : à la frontière franco-belge, des situations ubuesques

publié le 19/05/2020 à 23:12

Le déconfinement suit son cours en Europe mais la plupart des frontières restent fermées. Dans certaines communes, à cheval sur la frontière franco-belge, respecter les interdictions peut parfois relever du casse-tête.

Pour l'heure, se rendre de l'autre côté de la frontière est possible uniquement dans le cas des déplacements professionnels ou pour motifs impérieux. Et certains habitants se retrouvent dans des situations invraisemblables, rapporte BFMTV.

C'est le cas à Bizet. "Tout de ce côté c'est belge, et tout de ce côté c'est français", explique à nos confrères une habitante de la commune, coupée en deux par la frontière. "Je pense pas qu'ils vont nous arrêter si on est de l'autre côté. C'est plus si on passe la frontière en voiture", poursuit-elle.

Idem pour Julien qui passe tous les jours la frontière pour aller travailler en France. Il n'ose pas aller voir sa famille qui vit dans l'Hexagone, de peur de ne pas respecter les règles. Pour le moment, l'ouverture de la frontière franco-belge n'est pas prévue avant le 8 juin.