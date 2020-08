publié le 16/08/2020 à 19:30

Une nouvelle agression d'un pompier en intervention s'est produite dans la nuit de samedi 15 à dimanche 16 août sur la commune de Breteuil, dans l'Oise. Aux alentours de 3h du matin, les pompiers ont été contactés par un proche d'une personne tombée au sol. Les secours sont alors arrivés dans l'appartement en question où plusieurs personnes étaient alcoolisées, rapporte Le Parisien.

L'homme qui se trouvait au sol s'en est alors violemment pris au pompier responsable de l'intervention en lui portant "un coup de poing et des coups de pied, accompagnés d'insultes et de menaces", a détaillé le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de l'Oise. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour calmer l'agresseur qui a été escorté par les gendarmes vers l'hôpital.

Depuis le début de l'année, 22 agressions ont été commises envers des pompiers en intervention, selon le Sdis, et 14 ont fait l'objet d'un dépôt de plainte.