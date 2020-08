Un Portugais recherché dans son pays pour meurtre interpellé en Essonne

publié le 14/08/2020 à 21:47

À seulement 21 ans, Antonio Mendès Vaz Tavares était l'un des criminels les plus recherchés par les autorités portugaises. L'individu a finalement été arrêté à La Norville (Essonne), ce mercredi 12 août, après un an de cavale et 2.000 kilomètres parcourus.

Les faits sont racontés par Le Parisien. Le jeune homme, défavorablement connu des services de police portugais, avait abattu une personne de deux balles dans la tête à la sortie d'une boîte de nuit, à Faro (Portugal) en juillet 2019. Il s'était ensuite enfui pour échapper aux autorités portugaises.

Sa cavale l'a amené jusqu'à La Norville, en Essonne, région dans laquelle sa compagne avait de la famille. C'est dans le département d'Île-de-France que la BNRF, la brigade nationale de recherche des fugitifs, l'a interpellé. L'homme a été présenté au parquet général de Paris. Il devrait être rapidement extradé vers le Portugal, où les enquêteurs s'emploient à retracer le déroulé de sa cavale et identifier ses éventuels complices.