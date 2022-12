Bébés congelés dans le Vaucluse : la suspecte de 41 ans mise en examen et écrouée

La mère de famille de 41 ans chez qui ont été retrouvés, ce jeudi 1er décembre à Bédoin (Vaucluse), les corps de deux bébés dans un congélateur familial, a été écrouée ce vendredi 2 décembre. La quadragénaire a été mise en examen et placée en détention provisoire dans la journée, a appris l'AFP auprès du parquet d'Avignon.

La principale suspecte est poursuivie du chef de "meurtre de mineur" de moins de 15 ans, a précisé la procureure d'Avignon Florence Galtier à l'AFP. Dans la commune de 3.000 habitants où cette macabre découverte a été faite, les habitants restent dans l'incompréhension. L'affaire, qui était dans un premier temps aux mains du parquet de Carpentras, a finalement été confiée au pôle d'instruction du tribunal judiciaire d'Avignon, "compte-tenu de la qualification criminelle des faits".

Prochaine étape désormais : les résultats des autopsies, prévues lundi 5 décembre, à 10h00, à l'institut médico-légal de l'hôpital de Nîmes. Car il est pour l'instant impossible de préciser le sexe des victimes, ni de déterminer s'il s'agit de jumeaux. De même qu'il est encore impossible de dire si la mère de famille, interpellée jeudi matin par les gendarmes de Mormoiron (Vaucluse), est bien leur génitrice. Seule certitude : ces deux bébés sont des nouveau-nés, a précisé la procureure de Carpentras, Hélène Mourges.

"A ce stade, il n'y a aucune certitude et il faut garder toute prudence tant que les investigations techniques n'auront pas été réalisées", a ainsi déclaré la magistrate. Les résultats de l'enquête permettront de "déterminer les causes et les circonstances de la mort".

