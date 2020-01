Beauvais : une surveillante de prison agressée par un détenu radicalisé

publié le 13/01/2020 à 19:49

Une surveillante du centre pénitentiaire de Beauvais a été agressée par un détenu, emprisonné pour terrorisme. Il avait déjà agressé une autre surveillante un mois plus tôt. Son comportement avait déjà été signalé à deux reprises.

Âgée de 29 ans, la victime a été frappée à l'épaule et a été arrêtée pendant cinq jours d'ITT, selon une information repérée par France 3. Le détenu avait été condamné après avoir renversé six militaires de l'opération sentinelle, en 2017, à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), avant de prendre la fuite et d'être rattrapé quelques heures plus tard. L'homme est en fauteuil roulant depuis qu'il a été blessé par balle.

"Le détenu exigeait de passer un coup de téléphone", explique Julien Stievenard, secrétaire du SLP-FO à la chaîne locale. Le détenu faisait du bruit quand deux surveillants se sont approchés de lui. Au moment de quitter sa cellule,il a bloqué la porte avec son fauteuil avant de donner un coup de poing dans l'épaule de la surveillante. Rapidement, des renforts sont intervenus pour venir aider la victime.

Un mouvement social si le détenu n'est pas transféré

"On n'a pas une structure adaptée pour accueillir ce genre d'individu", déplore le syndicaliste qui considère que les agents sont exposés à la faute et demande le transfert "immédiat" du terroriste. Avant de menacer d'un mouvement social, si le transfert n'est pas annoncé dans la semaine.