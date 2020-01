Meaux : douze ans de prison pour quatre empoisonnements au Xanax

publié le 11/01/2020 à 18:15

Au cœur du procès se posait la question d'un empoisonnement criminel. Vendredi 10 janvier dans la soirée, la cour d'assises de Seine-et-Marne, à Melun, a tranché : Houda A. a été reconnue coupable d'administration de substances nuisibles, de vol, d'escroquerie et d'abus de confiance et condamnée à 12 ans de prison.



Comme le révèle Le Parisien, cette quadragénaire était jugée pour avoir drogué avec du Xanax, un anxiolytique, quatre personnes entre 2015 et 2016 à Meaux et à Paris pour les dépouiller. Un ami, son ex-beau frère, un veilleur de nuit et sa propre mère figurent parmi les victimes. Selon l'un des avocats de la partie civile, ce sont "tous des des gens qui ont tendu la main à l'accusée".

Au cours du procès, l'avocat général avait souligné la "préméditation" et la récidive mais écarté l'intention homicide, requérant huit ans de prison à l'encontre de d'Houda A. Son avocat a de son côté tenté d'écarter toute intention d'empoisonnement, plaidant la thèse de l'accident et l'absence de consensus chez les experts interrogés sur le caractère mortifère d'un surdose de Xanax.