publié le 09/01/2020 à 18:54

Il avait porté 25 coups de couteau à son ex-compagne et lui avait tailladé le visage. Un homme de 51 ans a été condamné, mercredi 8 janvier, à quatre ans de prison ferme, selon Ouest France. L'agression, commise contre son ex-compagne de 21 ans, absente à l'audience, avait eu lieu en novembre dernier.

Ce jour-là, à la sortie d'une boîte de nuit, le quinquagénaire, alors ivre, s'en était pris à la jeune femme. Il avait d'abord barré la route de la voiture dans laquelle elle se trouve, afin de "provoquer un accident", selon ce qu'avait indiqué la police. Il était ensuite sorti de son véhicule et avait agressé la victime, lui portant des coups de couteau à travers la vitre ouverte, notamment au visage et aux mains.

Après avoir pris la fuite, il s'était finalement rendu au commissariat. Père de famille, addict à l'alcool et à la cocaïne, il n'aurait pas supporté sa séparation avec la jeune femme. Celle-ci avait déjà été victime de menaces et de violences. Le prévenu, lui, a écopé, en plus de sa peine, d'une obligation de se faire soigner.