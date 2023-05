Beauvais : un enfant gravement blessé suite à un probable rodéo urbain

Un enfant de huit ans a été gravement blessé après avoir été percuté par une moto, dimanche 28 mai à Beauvais. Un suspect de 20 ans a été interpellé et sera jugé mercredi en comparution immédiate. Le maire de Beauvais a dénoncé un "rodéo sauvage" aux conséquences "dramatiques". Dimanche, "deux motos non homologuées circulaient à vive allure" dans une rue de Beauvais, lorsqu'ils ont aperçu une voiture de police, a expliqué la procureure de la République de Beauvais.

L'un des pilotes a alors "emprunté une voie piétonne séparée de la voie de circulation par des plots, afin d'interdire le passage des véhicules" et "percuté sur cette voie un garçon de huit ans, le blessant gravement". Conduit à l'hôpital, le petit garçon s'est vu délivrer 30 jours d'ITT (incapacité totale de travail), "sous réserve de complication ultérieure", selon la procureure.

Le suspect maintenu sur les lieux de l'accident par le père de l'enfant

Le mis en cause, "âgé de presque 21 ans", a été "maintenu sur les lieux par le père" de l'enfant et interpellé sur place, précise-t-elle. Il sera jugé en comparution immédiate mercredi. D'autres délits lui sont reprochés, notamment la circulation "sans assurance" et des faits de "rébellion", pour s'être débattu lors de son interpellation. Dans l'attente de cette audience, l'homme a été placé en détention provisoire.

Lundi, le maire de la ville Franck Pia avait déploré l'accident sur Facebook, évoquant un "rodéo sauvage". Il s'est dit "ulcéré par de tels comportements irresponsables, qui mettent des vies en danger" et ont fait "basculer une famille dans l'horreur".

