publié le 31/01/2020 à 00:15

C'est l'histoire d'un supporter de rugby qui a fini en prison à Bayonne. Emporté par sa passion, l'homme en a oublié certaines règles dans son métier. Ce fonctionnaire du service des permis de conduire à la sous-préfecture de Bayonne s'est montré un peu trop magnanime vis-à-vis de ses joueurs préférés.

Âgé d'une cinquantaine d'années, il a été mis en examen et placé en détention vendredi 24 janvier pour "corruption passive". En échange de points sur les permis impactés par des retraits de points, ce fonctionnaire a obtenu des billets pour des matchs et même des maillots de rugby.

Le trafic a été mis à jour par des contrôles internes dans la sous-préfecture de Bayonne. Le fonctionnaire était à un poste qui lui permettait de re-créditer en points les permis dont les conducteurs ont fait quelques écarts.

Une cinquantaine de faits de corruption

Il existe donc une faille dans le système qui a permis à ce fonctionnaire de réaliser son trafic, car le milieu du rugby n'est que la partie la plus "spectaculaire" de l'affaire. À ce jour, l’antenne de la police judiciaire en charge de l’enquête a découvert une cinquantaine de faits de corruption passive. Selon France Bleu Pays Basque, l'adjoint au maire de Biarritz en fait partie et a été mis en examen pour "corruption active".

Le fonctionnaire a rajouté des points et il a parfois même réanimé des permis qui n'avaient plus aucun point. Le fonctionnaire se faisait donc rétribuer en cadeaux en nature mais également en numéraire. L'homme a donc été écroué. Mais le parquet de Bayonne a ouvert une information judiciaire et les bénéficiaires de ce trafic de points vont également être recherchés par les enquêteurs.