Bas-Rhin : un élu reçoit des menaces et des croix gammées après avoir appelé à la vaccination

"Furst sale collabo !", "Furst collabo de Macron et Big Pharma". Voilà le genre de lettres de menaces, accompagnées de croix gammées, qu'a reçues Laurent Furst, maire de la commune de Molsheim dans le Bas-Rhin, pour avoir appelé les habitants à se faire vacciner contre la Covid-19.

Relayées par Actu Strasbourg, ces menaces ont profondément choqué l'élu, qui a dénoncé "une brutalité folle". "J’ai reçu des croix gammées, je me suis fait traiter de collabo, on m’a demandé combien je touchais de Pfizer, on m’a prévenu qu’un jour je devrai rendre des comptes…Des propos d’une folle brutalité malheureusement anonymes", témoigne Laurent Furst auprès du site local.

Début août, il avait envoyé une lettre aux habitants de sa commune, pour les inciter à se faire vacciner contre la Covid-19. Actu Strasbourg rapporte que des tags ont été retrouvés dans la ville et des lettres déposées dans les boîtes aux lettres de la mairie. Laurent Furst dit avoir déposé deux plaintes, "une à titre personnel, pour les insultes. L’autre au titre de la commune car on engage des frais pour nettoyer les tags", explique-t-il.