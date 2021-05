Non-binaire, "gender fluid", neutre... Comment l'école accompagne les élèves

et Christelle Rebière

publié le 17/05/2021 à 12:35

Dans un sondage IFOP réalisé fin novembre, 22 % des 18-30 ans répondent qu’ils ne se sentent ni homme ni femme. Aujourd’hui, on estime que 15.000 personnes transgenres vivent dans notre pays.

Logiquement, la révolution du genre est donc entrée à l’école. Les enseignants le confient : ils perçoivent une tendance à la hausse sans pouvoir exactement la mesurer. Comment accompagner ces enfants, ces ados dans leurs questionnements ? Est-ce la fin des stéréotypes ? Comment l’éducation nationale gère-t-elle ces nouveaux codes ?

Cyril Roger, proviseur de lycée, évoque le cas d'une jeune lycéenne transgenre en transition. Une première dans la carrière de ce proviseur, qui a donc dû s'adapter. "J'ai rencontré sa maman qui est venue me rencontrer et nous avons changé le prénom sur notre application Pronote".

" Il n'y a pas de guide pratique"

Les enseignants s'adaptent donc peu à peu et imaginent des solutions pour accompagner ces élèves. Agnès Condat est pédopsychiatre et intervient également dans les établissements scolaires. Elle souligne toutefois qu'il existe des obstacles. "Dans la plupart des cas, ça se passe bien. Mais il n'y pas de guide pratique il y a des tas de petites difficultés administratives".

Dans cet épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, s'intéressent à la place du genre à l'école avec Agnès Condat, pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière et Cyril Roger, proviseur du lycée Duhamel Dumonceaux à Pithiviers dans le Loiret.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ensuite, un podcast hebdomadaire présenté par Catherine Mangin et Christelle Rebière. En quelques secondes, un fait d’actualité bouleverse nos vies… Et ensuite, que se passe-t-il ? Chaque vendredi, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, reviennent sur un événement, un geste, une image ou encore une parole pour mieux comprendre ce que cela raconte de notre époque si singulière. Un podcast RTL Originals.