publié le 29/01/2020 à 03:06

Les gendarmes ont fait d'une pierre deux coups. Une trentaine de bouteilles destinées à la reine Elizabeth II ont été retrouvées au domicile d'un suspect à Saint-Hippolyte dans le Bas-Rhin. Ce dernier faisait également pousser des plantations de cannabis.

Tout commence par une alerte donnée par un riverain qui soupçonnait son voisin de faire pousser du cannabis. Les forces de l’ordre entament alors une opération de surveillance le 17 octobre 2019 qui permettra de le prendre en flagrant délit dans sa plantation, rapporte l'Alsace. Après avoir tenté de s’échapper, le cultivateur de cannabis sera finalement interpellé par les gendarmes.

Mais coup de théâtre : il s'avère qu'il est aussi un amateur de vin, et pas n’importe lequel. Les gendarmes découvrent, en plus des 82 g de marijuana et des 2 g de résine, une trentaine de bouteilles "très spéciales", a déclaré le chef d’escadron. "Il s’agit de cuvées destinées au palais de Buckingham, en Angleterre, donc commandées par la reine Élizabeth II. Le mis en cause ne pouvait donc les avoir achetées comme il le prétendait !".

Ces bouteilles auraient été volées l’été dernier dans un domaine réputé, à Rorschwihr (Haut-Rhin). Le suspect a finalement avoué et doit être jugé par le tribunal correctionnel de Colmar en mars prochain. Sa compagne et un ami, également poursuivis, doivent être jugés courant février.