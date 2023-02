De nouveaux ennuis judiciaires pour les époux Balkany ? C'est ce que révèle une enquête de Mediapart, publiée mercredi 8 février.

En février 2021, le premier adjoint (LR) de Levallois-Perret, David-Xavier Weiss est informé que des photos pornographiques le mettant en scène ont été transmises, par Patrick Balkany, à de nombreuses personnalités politiques des Hauts-de-Seine. L'élu parle de photomontages, et porte plainte auprès du parquet de Nanterre. Une enquête préliminaire est ainsi ouverte.

Aux enquêteurs, le 3 mars 2021, Isabelle Balkany précise avoir reçu les fameuses photos, par WhatsApp, depuis un numéro inconnu. Elle dit les avoir ensuite transmises à son mari. Ce dernier, de son côté, les aurait envoyées à plusieurs élus, dont la maire LR de Levallois-Perret, Agnès Pottier-Dumas. "Quand cela relève de la sphère privée, on s'en fout, mais quand on se fait photographier comme cela, il y a le risque de la diffusion et ce n'est pas reluisant pour la commune", se défend-t-il notamment devant les enquêteurs, lors de son audition dévoilée par Mediapart.

Une vengeance ?

Les époux Balkany ont-ils été animés d'un esprit de vengeance ? Mediapart explique que David-Xavier Weiss était proche des époux Balkany, avant de prendre ses distances. Le 18 février 2021, soit la veille de la diffusion des photos, ce dernier se félicite sur Linkedin du placement sous bracelet électronique des Balkany. "Doucement, mais sûrement, la justice fait son travail".

Les époux Balkany seront jugés le 4 avril devant le tribunal correctionnel "pour atteinte à la vie privée par diffusion d'images à caractère sexuel", indique le site d'investigation. Un délit punissable de deux ans de prison et 60.000 euros d'amende.

D'autres procès pourraient encore intervenir. Patrick Balkany est en effet mis en examen, depuis 2020, pour "détournement de fonds publics", pour avoir utilisé des chauffeurs de la ville de Levallois-Perret à des fins personnelles. L'ex-maire LR de Levallois est également mis en examen pour "abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêts et détournements de fonds publics". Il est enfin visé par une enquête préliminaire du parquet de Nanterre pour d'autres faits de "détournements de fonds publics" et de "prise illégale d'intérêt".

