Aya Nakamura et son ex-compagnon condamnés pour violences réciproques

Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff ont été reconnus coupable ce jeudi 23 février par le tribunal de Bobigny pour des faits de "violences réciproques sur conjoint" ayant eu lieu en août dernier. La chanteuse devra s'affranchir d'une amende de 10.000 euros et son ex-compagnon devra lui verser 5.000 euros, indique l'AFP.

La juge de la 12e chambre correctionnelle a été au-delà des réquisitions dans sa décision. Lors du procès, le 26 janvier, la procureure avait requis 5.000 euros d'amende pour elle, 2.000 pour lui. Ni les avocats ni les prévenus n'étaient présents pour le délibéré. Les avocats vont se concerter avec leurs clients pour décider d'un éventuel appel.

Le procès d'Aya Danioko et du père de sa deuxième fille fait suite à une violente dispute ayant éclaté dans la nuit du 6 au 7 août 2022 au domicile de son ancien conjoint à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Placés en garde à vue par la police après avoir échangé des paroles et des gestes agressifs, l'artiste à la renommée mondiale et son ancien partenaire se sont vu prescrire 3 jours d'ITT.

À l'origine de la crise, de la jalousie et un mariage auquel la chanteuse de 27 ans n'était pas invitée, contrairement à son conjoint. À ces célébrations participait une ancienne compagne du producteur. La dispute se déroule en plusieurs actes. Des cris fusent, des objets volent et des violences physiques sont commises dans le studio de musique situé au sous-sol. "Il a commencé à devenir de plus en plus énervé, à me serrer, il essayait de me calmer à sa manière", avait déclaré l'artiste.

Elle a admis lui avoir donné une gifle qui a déstabilisé Vladimir Boudnikoff et l'a fait tomber au sol. Vladimir Boudnikoff, de son côté, a reconnu un manque de calme, surtout lorsque Aya Nakamura est revenue plus tard dans la soirée pour récupérer des affaires, accompagnée de deux amis. Par "peur" face à ces hommes qu'il n'affectionne pas particulièrement, il pointe sur eux une arme factice. Le couple s'est depuis séparé, mais tiennent à maintenir de bonnes relations dans l'intérêt de leur fille, âgée de six mois au moment des faits.

Quelques jours après l'incident, le producteur était revenu sur les faits sur les réseaux sociaux : "Nous avons fait des bêtises ce soir-là, mais rien de grave", estimait-il. Les deux accusés ont décrit plus largement les circonstances de leur conflit lors du procès au tribunal correctionnel de Bobigny, le 26 janvier dernier, la veille de la sortie du quatrième album studio de la chanteuse, DNK, tiré des initiales de son nom de famille, Danioko. Âgé de 34 ans et producteur, Vladimir Boudnikoff a aussi réalisé le clip d'un des tubes d'Aya Nakamura, Pookie, qui culmine à 338 millions de vues sur YouTube depuis sa sortie en 2019.



