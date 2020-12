publié le 02/12/2020 à 23:15

Une frayeur pour le propriétaire de l'un des plus venimeux serpents au monde. Un serpent corail s'est échappé d’un appartement d'un immeuble situé à Rodez, au nord-est de Toulouse.

Le reptile, connu pour ses anneaux colorés d'un rouge vif, a ainsi "profité de sa pause repas, prise en liberté", explique le journal 20minutes. Le propriétaire a toutefois immédiatement prévenu la police, ce qui a permis de le retrouver rapidement "dans les parties communes de l’immeuble".

Un drame peut-être évité de peu puisque ce serpent corail appartient à la famille des élapidés qui rassemble les reptiles les plus dangereux, parmi lesquels les cobras, les serpents de mer et les mambas noirs. Son venin neurotoxique est dangereux pour l'homme, même à faible dose, et peut entraîner une paralysie du système nerveux.

Selon Centre Presse Aveyron, ce dernier possède d’autres serpents, notamment un boa des sables et était en règle puisque ses animaux avaient bien été déclarés auprès de la préfecture.