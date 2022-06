Aveyron : ce que l'on sait de l'incendie qui a ravagé 350 hectares

C'est l'une des conséquences de la canicule. D'importants incendies se sont déclarés en fin de semaine en France, notamment dans l'Aveyron où 350 hectares ont été détruits sur la commune de Comprégnac.

Ce dimanche matin, les pompiers sont toujours à l'œuvre, comme l'explique Florian Souyris : "Le feu est fixé et là, nous avons un peu plus de 200 pompiers mobilisés. On est en train de noyer toutes les parties que l'on peut", détaille le colonel, qui ajoute que les évacuations d'habitants "avaient été préparé en amont avec les forces de l'ordre".

Mais cet incendie aurait pu avoir de graves conséquences. André Teyssère est éleveur et ce samedi, il a failli tout perdre. Son exploitation a été cernée par les flammes : "On a vu le feu arriver très vite sur nous. Cette sècheresse, c'est exceptionnel. Le feu s'est arrêté à cent mètres de ma maison. Ma ferme a été préservée", témoigne l'agriculteur. "Il y a eu une grande solidarité, des voisins et des agriculteurs qui sont venus m'aider. Ça s'est vraiment joué à rien, ça a été miraculeux".

La commune de Comprégnac ravagée par les flammes. Crédit : Patrick Tejero

