Narbonne : un enfant de 6 ans dérive à 3 kilomètres du large sur sa bouée

Un drame a été évité de justesse samedi 23 juillet dans l'Aude. Sur une plage de Narbonne, un enfant de 6 ans pataugeait dans l'eau sur sa bouée, quand un coup de vent l'a emporté loin du rivage. Nageant pour tenter de le récupérer, en vain, le père de l'enfant a finalement appelé les secours qui ont dépêché sur place la SNSM (sauveteurs en mer).

Selon les informations du Midi Libre, qui relate cette histoire, le vent a emporté tellement vite l'enfant qu'il était impossible pour son père de rattraper la bouée. La SNSM a alors lancé les recherches en évaluant la position de l'enfant en fonction de la vitesse et de la direction du vent. Ils l'ont finalement retrouvé à 1,8 nautique des côtes, soit environ 3,5 km de la côte, précise Midi Libre.

L'enfant de 6 ans a été récupéré sain et sauf et les examens médicaux réalisés à bord du bateau n'ont révélé aucune anomalie. Plus de peur que de mal donc pour ce père de famille, qui a eu le bon réflexe de composer le 196, seul numéro de téléphone pour joindre les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage en mer.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info