publié le 24/12/2018 à 11:46

Le drame a été évité de peu. Les gendarmes ont lancé un appel à témoins dimanche 23 décembre après la tentative d'enlèvement d'une petite fille de dix ans, rapporte Midi Libre. Les faits se sont déroulés au milieu du mois de décembre, à Sigean, "aux alentours de 13h45", précisent les forces de l'ordre, alors que la fillette se rendait à pied à l'école.



"Alors qu'elle est sur le trajet entre son domicile et l'école, elle est abordée par un homme se déclarant être un ami de son père, soi-disant en charge de la récupérer", expliquent les gendarmes sur Facebook. "Alors que la jeune fille fort intelligemment refuse, l'individu la saisit par le bras et tente de la faire monter de force dans son véhicule. Courageuse, elle se débat et parvient à s'enfuir en direction d'un agent communal en charge de la circulation, ce qui a pour effet de mettre l'auteur en fuite", ajoute le texte.

Le portrait robot a pu être réalisé grâce au témoignage de la jeune victime. Il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années, mesurant 1,80 mètres et de corpulence normale. Le teint mat, il a les cheveux courts et noirs, une barbe de quelques jours et portait des lunettes au moment des faits. Selon les forces de l'ordre, il s'exprimait "avec un accent de type allemand".

Les personnes possédant des informations susceptibles d'aider les enquêteurs peuvent contacter la brigade de gendarmerie de Port-la-Nouvelle au 04 68 48 00 11.