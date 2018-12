publié le 04/12/2018 à 13:27

De nouveaux incidents, parmi lesquels des poubelles en feu, ont éclaté ce mardi 4 décembre aux alentours de 8h15 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), à proximité du lycée professionnel Jean-Pierre-Timbaud. Des événements d'une moindre importance par rapport à ceux qui avaient éclaté la veille dans le même secteur, au cours desquels une voiture avait été brûlée.



Mardi, environ 70 personnes se sont rassemblées dans ce quartier aux portes de Paris, mettant le feu à plusieurs poubelles. La police et les pompiers sont intervenus. Environ 1h30 après, le calme était revenu, a constaté RTL. En fin de matinée, des gendarmes filtraient l'accès au lycée professionnel de l'avenue de la République, non loin du carrefour des Quatre Chemins.

La veille, des échauffourées avaient conduit à des dégradations d'abribus, des feu de poubelles et une voiture en feu. Bloqués dans un premier temps par près de 200 personnes, les pompiers avaient pu intervenir plus tardivement grâce à l'intervention de la police. Sept personnes avaient été interpellées.

Une contestation plus large

Ces incidents surviennent dans un cadre contestataire plus large. Hier en France, 188 lycées étaient bloqués ou sujets à des perturbations. Les griefs, disparates, tournaient principalement autour de Parcoursup, de la réforme du lycée et celle du bac. Un syndicat lycéen s'est également déclaré solidaire avec la cause des "gilets jaunes" pacifistes.



Mardi, le lycée Jean-Pierre Timbaud d'Aubervilliers n'était pas la seule toile de fond d'incidents en région parisienne. Une vingtaine de lycées d'Île-de-France étaient perturbés, notamment à Pantin et Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, mais aussi à Villiers-le-Bel dans le Val-d'Oise où des poubelles et des caddies ont été incendiés, selon les forces de l'ordre citées par l'AFP.