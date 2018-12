Seine-Saint-Denis : des échauffourées éclatent à Aubervilliers et Pantin

et Olivier Boy

publié le 03/12/2018 à 10:41

Poubelles en feu, abribus brisés, et un véhicule enflammé... Sur les réseaux sociaux, des images montrent de violents incidents aux portes de Paris ce lundi 3 décembre au matin, au niveau du carrefour des Quatre Chemins, à cheval sur les communes d'Aubervilliers et de Pantin, toutes deux situées en Seine-Saint-Denis. La station de métro Aubervilliers, sur la ligne 7, est fermée, a annoncé la RATP.



Quelques boutiques ont été vandalisées. Devant le lycée Jean-Pierre-Timbaud, situé avenue de la République à Aubervilliers, un véhicule était en flammes, retourné, a constaté RTL à 10h30. La situation est tendue avec quelques dizaines de jeunes attroupés bloquant la rue. Les pompiers n'ont pas pu intervenir et la police ne s'est pas encore rendue sur place.

Geoffrey Carvalhinho (Les Républicains), un élu municipal de Pantin contacté par RTL.fr, raconte être passé tôt ce matin sur la zone en proie aux incidents, entre 7h45 et 7h50. "Un feu est parti vers 8 heures. Il y a eu des casseurs qui criaient 'on va tout casser', Macron démission', Révolution'", relate le conseiller municipal.

Ces incidents ont-ils un lien avec les scènes de violences survenues dans la capitale et ailleurs en France en marge des manifestations des "gilets jaunes" samedi 1er décembre ? Sur les images, pas de gilet jaune à l'horizon. La semaine passée, des poubelles avaient été mises à feu devant le lycée Jean-Pierre-Timbaud à Aubervilliers, avait relaté Le Parisien.

Un abribus brisé, lundi 3 décembre au matin à Aubervilliers Crédits : Olivier Boy | Date : 03/12/2018

Un véhicule en feu devant le lycée Jean-Pierre-Timbaud à Aubervilliers, lundi 3 décembre Crédits : Olivier Boy | Date :

Pour Geoffrey Carvalhinho, cela ne fait aucun doute : "Je pense que malheureusement ce sont des jeunes casseurs" qui "veulent reproduire ce qu'ils ont vu à la télé samedi". Pour l'heure, il est prématuré de préjuger d'un quelconque lien entre les incidents.

Tous les abris bus sont détruits pic.twitter.com/w0FPrQ7fer — Aymeric Misandeau (@AymericMisandea) 3 décembre 2018

Ferme condamnation des événements qui se déroulent en ce moment aux 4 Chemins à #Pantin et au lycée Jean-Pierre Timbaud à #Aubervilliers. L'ordre doit revenir rapidement et il ne faut pas que cela se reproduise... Merci aux pompiers et aux forces de l'ordre qui sont mobilisés ! pic.twitter.com/6IhuJH5jxp — Geoffrey CARVALHINHO (@GeoffreyCarva) 3 décembre 2018