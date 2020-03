Aubervilliers : 22 hommes interpellés après une rixe géante

publié le 18/03/2020 à 00:20

Jeudi 12 mars, vingt-deux hommes ont été interpellés par les forces de l'ordre, après une rixe à Aubervilliers. L'information a été révélée par nos confrères du Parisien, et parmi eux, quinze étaient mineurs. Ils ont été placés en garde à vue pour "participation à un groupement en vue de la préparation de violences ou de dégradations".

Vers 22 heures, la police se rend sur les lieux et intervient pour un début de bagarre "entre une quarantaine de jeunes, armés de bâtons et de battes de base-ball" a indiqué une source policière au journal. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux et tandis que les jeunes se dispersent, les forces de l'ordre découvrent un jeune homme au sol. Il a 19 ans, et a le crâne amoché. Les pompiers l'ont rapidement pris en charge.

Selon les informations du Parisien, l'origine de la rixe serait du à un conflit entre des jeunes de deux quartiers d'Aubervilliers : la Maladrerie et Landy. Douze de ces hommes, dont plusieurs mineurs, ont été déférés vendredi soir.