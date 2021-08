Attentats du 13 novembre : pourquoi c'est le procès du siècle ?

C'est un procès historique qui s'ouvrira le 8 septembre prochain. Le procès des attentats du Stade de France, des terrasses du 10e et 11e arrondissement de Paris ainsi que de la salle de concert du Bataclan, survenus dans la soirée du 13 novembre 2015.

C'est un long périple douloureux qui attend les familles des victimes. Avant d'arriver au verdict qui sera rendu le 25 mai 2022, des heures et des heures d'audience devraient avoir lieu au cours des neuf mois de procès.

Le 13 novembre 2015, plusieurs attaques terroristes avaient eu lieu à Saint-Denis et au cœur de la capitale. 131 morts et plus de 400 victimes étaient à déplorer. Un procès donc très attendu où 20 personnes seront jugées. Parmi eux, Salah Abdeslam, seul survivant des commandos terroristes. Il comparaîtra dans le box de la salle d'audience, spécialement construite pour ce procès. À ses côtés, dix autres hommes âgés de 28 à 39 ans seront présents dans le box.



Le déroulement des audiences

Les audiences commenceront à 12 heures 30 et se termineront en fin de journée. Elles auront lieu quatre jours par semaine, généralement du mardi au vendredi. Alors que le 13 novembre est un samedi cette année, une pause devrait être prévue autour de cette période, notamment le 11 et 12 novembre 2021. Le procès sera également suspendu lors de certaines vacances scolaires, dont celles de fin d'année.



Plus de 1.800 parties civiles et 300 avocats

Plus de 1.800 personnes se sont déjà constituées parties civiles, mais elles devront toutefois confirmer leur position devant les magistrats. Si toutes ne témoigneront pas lors du procès, plusieurs centaines d'entre elles devraient témoigner chaque jour.

Entre les avocats des parties civiles et ceux des accusés, en moyenne deux par personne, l'audience rassemblera plus de 300 avocats au total.

Une salle d'audience spécialement construite pour ce procès

C'est la plus grande salle d'audience jamais construite. Située au sein du palais de justice historique, sur l'Île de la Cité, cette immense salle d'audience a été construite de toutes pièces. Mais les architectes ont conservé certains éléments existants comme des statues.

Avec une superficie totale de 750 mètres carrés, cette salle pourra accueillir jusqu'à 550 personnes. Alors que les travaux ont débuté en janvier 2020, ceux-ci se sont achevés en juin 2021, pour un coût total de 7,5 millions d'euros.