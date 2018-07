Attentats du 13 novembre : les juges espèrent terminer l'enquête en septembre 2019

publié le 09/07/2018 à 21:45

Les juges d'instruction antiterroristes chargés de l'enquête se sont exprimés, ce lundi 9 juillet, sur les investigations qui concernent les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis.



Ils ont notamment annoncé qu'ils espéraient boucler l'instruction en septembre 2019, a rapporté à l'AFP l'avocat de l'association française des victimes du terrorisme (AFVT), Antoine Casubolo Ferro. Cette annonce a été faite lors d'une réunion d'information des rescapés et proches de victimes des attaques perpétrées contre des terrasses et la salle du Bataclan à Paris et au Stade de France à Saint-Denis, qui avaient fait 130 morts au total.

Au cours de cette réunion, qui s'est tenue à l'École militaire à Paris, les juges ont également indiqué avoir récemment délivré des mandats d'arrêt à l'encontre des frères Clain, dont les voix avaient été rapidement identifiées dans la revendication de Daesh. Fabien Clain avait été rapidement identifié comme la voix du message sonore du groupe diffusé au lendemain des attaques perpétrées par trois commandos d'hommes revenus de Syrie. Son frère Jean-Michel a été identifié dans des chants religieux de l'enregistrement. Vétérans du jihad, ils sont dans le viseur des services antiterroristes.

Un réunion "très intéressante"

Selon Me Casubolo Ferro, les juges d'instruction ont décidé de délivrer ces mandats d'arrêt internationaux après avoir analysé la revendication, qui évoquait aussi un attentat dans le 18e arrondissement de Paris. Or, ce dernier n'a pas eu lieu, ce qui mène les magistrats à penser que les frères Clain étaient au courant des préparatifs des attentats.



"Pour nous parties civiles, c'est une bonne nouvelle", a déclaré l'avocat, qui a qualifié la réunion de "très intéressante". "A priori les frères Clain ne sont pas morts et n'ont pas été arrêtés, ils sont probablement quelque part en Syrie", a-t-il ajouté, soulignant que lors de la réunion, des parties civiles s'étaient demandé comment ils avaient pu quitter le territoire français malgré leur surveillance par les services de renseignement. Fin mai, une source proche du dossier avait affirmé à l'AFP que les frères Clain étaient toujours en vie et ne manifestaient pas leur envie de revenir ni en Turquie ni en France.

12 hommes poursuivis dans l'enquête

En mars, le juge Christophe Teissier qui dirige cette enquête avait refusé une demande d'acte formulée par l'association de victimes Life For Paris qui réclamait l'audition des frères Clain et la délivrance de mandats d'arrêt, au regard de leur possible "rôle de premier plan" dans les préparatifs des attaques parisiennes.



Dans sa réponse, le juge avait notamment expliqué que "des investigations" étaient "en cours" pour "permettre avec précision de déterminer le rôle précis que chacun d'entre eux a pu avoir", selon une source proche du dossier. Au total, douze hommes sont poursuivis dans le dossier instruit à Paris et au moins cinq autres dont les frères Clain font l'objet d'un mandat d'arrêt.