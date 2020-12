Attentats de janvier 2015 : les juges n'ont pas "cédé à la pression", selon Me Pugliese

Procès des attentats de 2015 : les juges n'ont pas "cédé à la pression", selon Me Pugliese

publié le 17/12/2020 à 08:49

Après 54 jours de procès, les juges ont prononcé mercredi 16 décembre les différentes condamnations dans le cadre du procès des attentats de janvier 2015. Sur le banc des accusés notamment, Miguel Martinez, reconnu coupable d'association de malfaiteurs pour avoir joué un rôle dans la fourniture des armes. La qualification terroriste n'a pas été retenue contre l'Ardennais de 38 ans qui a écopé de sept ans de prison. "C'est un immense soulagement pour (lui)", déclare son avocate maître Margot Pugliese.

Miguel Martinez avait été placé en détention en avril 2017. "Il lui était reproché d'être impliqué dans le transport d'un sac d'armes, c'est tout. Il n'y avait aucun lien avec Amedy Coulibaly ou les frères Kouachi", rappelle l'avocate de la défense. Elle explique que "les magistrats ont réussi à faire la part des choses et à ne pas céder à la pression de juger une affaire comme celle-là."

"Je pense que la décision rendue satisfera à la fois les victimes et les accusés. Il était important de dire aux victimes quelle était la responsabilité réelle de chacun", estime Margot Pugliese. Son client, qui pourrait bénéficier d'une remise de peine, "est soulagé de ne plus être considéré comme terroriste et se trouve dans l'attente de reprendre une vie normale."