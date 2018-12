Attentats dans l'Aude : deux interpellations après une opération antiterroriste

publié le 11/12/2018 à 13:12

L'enquête sur les attentats de Carcassonne et Trèbes se poursuit. Une opération antiterroriste a été menée ce mardi 11 décembre, dans le département de l'Aude, a annoncé une source proche du dossier, confirmant une information de Midi Libre.





Des policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et de la Sous-direction antiterroriste (Sdat) ont interpellé deux suspects appartenant à l'entourage de Radouane Lakdim. Ce dernier avait été abattu par le GIGN au terme d'un raid sanglant à Carcassonne et à Trèbes dans lequel quatre personnes avaient trouvé la mort.

Les suspects ont été placés en garde à vue et des perquisitions ont été menées pendant une longue partie de la matinée.

Quatre personnes tuées

Cette opération intervient deux mois après un précédent coup de filet, qui avait conduit à l'arrestation de plusieurs proches de l'assaillant dans l'Aude, les Bouches-du-Rhône et l'Hérault.





Le 23 mars dernier, Radouane Lakdim, 25 ans, avait volé une voiture à Carcassonne dont il avait abattu le passager et blessé le conducteur par balle. Il avait ensuite tiré sur des policiers devant leur caserne, avant d'entrer dans un supermarché Super U à Trèbes où il avait tué un boucher, un client ainsi que le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui s'était livré comme otage à la place d'une femme.