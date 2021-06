Attentat raté de Notre-Dame : Inès Madani condamnée en appel à 30 ans de réclusion

publié le 07/06/2021 à 17:38

La cour d'assises spéciale a confirmé la peine infligée en première instance à Inès Madani, jeune jihadiste de 24 ans, soit 30 ans de réclusion criminelle dont deux tiers de sûreté pour un attentat manqué aux bonbonnes de gaz près de Notre-Dame en septembre 2016. Inès Madani, qui était âgée de 19 ans au moment des faits et qui avait fait appel de sa condamnation, n'a pas semblé réagir à l'énoncé du verdict, après près de cinq heures de délibérations.

Dans ses derniers mots à la cour avant que celle-ci ne se retire pour délibérer, l'accusée s'est présentée comme une "repentie". "Aujourd'hui, je ne suis plus la même personne qu'il y a cinq ans", a-t-elle lancé, ajoutant "regretter sincèrement" les faits et "leur gravité". Ses avocats Daphné Pugliesi et Tewfik Bouzenoune avaient demandé vendredi à la cour "un peu d'espoir", avec une peine "un peu en-dessous de trente ans, vu sa totale reconnaissance des faits et son jeune âge".

L'avocat général, Guillaume Portenseigne, avait au contraire estimé "totalement inconcevable" qu'Inès Madani, restée "loin d'une déradicalisation", "puisse être condamnée à moins de trente ans de réclusion criminelle" pour cette tentative d'"attentat de masse".

Rappel des faits

Dans la nuit du 3 au 4 septembre 2016, Inès Madani et une autre jihadiste, Ornella Gilligmann condamnée elle à 25 ans de réclusion, avaient garé une voiture contenant six bonbonnes de gaz devant la terrasse bondée d'un restaurant près de Notre-Dame de Paris, et avaient essayé de l'incendier avec du gasoil. Seul ce mauvais choix de ce carburant, difficilement inflammable, a permis d'éviter une explosion meurtrière.

Inès Madani a également été condamnée pour avoir, lors de sa cavale, tenté d'assassiner un policier de la DGSI. Elle avait été arrêtée, un couteau à la main, le 8 septembre 2016 à Boussy-Saint-Antoine dans l'Essonne.