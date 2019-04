Attentat de Strasbourg : un frère de Chérif Chekatt remis en liberté

et AFP

publié le 17/04/2019 à 22:59

Abderrahmane Chekatt, un frère de Chérif Chekatt, l'auteur de l'attentat contre le marché de Noël de Strasbourg en décembre dans lequel cinq personnes ont été tuées, a été remis en liberté mercredi 17 avril. Sa garde à vue a duré deux jours. Il a été libéré sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui, "en l'absence d'élément incriminant".



Fiché S, cet homme avait été interpellé lundi 15 avril à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en vertu d'un mandat de recherche émis par le parquet de Paris, peu après l'attentat. L'avion dans lequel il se trouvait était en provenance d'Algérie.

Ce frère avait d'abord été arrêté par la Police de l'air et des frontières avant d'être placé en garde à vue par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), le principal service de contre-terrorisme français. Il avait déjà été arrêté en Algérie au lendemain de l'attentat de Strasbourg.



Dans ce dossier, quatre hommes, soupçonnés d'être liés à la fourniture du revolver du XIXe siècle dont s'est servi Chérif Chekatt au cours de son attaque, ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Un autre de ses frères, Malek Chekatt, a été condamné début mars à douze mois de prison dont six mois avec sursis, pour avoir proféré des menaces de mort sur Facebook.