Attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray : un jeune homme au tribunal

publié le 30/11/2017 à 11:51

Le 26 juillet 2016, deux terroristes ont tué le père Jacques Hamel dans une église de Saint-Etienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime. Un an et demi plus tard, un homme de 20 ans a été interpellé et sera jugé vendredi 1er décembre, pour association de malfaiteurs à visée terroriste. Il est accusé d'avoir reçu une vidéo la veille de l'attentat, dans laquelle l'un des assaillants annonçait une "attaque dévastatrice."



Âgé de 20 ans, ce jeune Algérien prénommé Omar, passionné de vidéo et auteur d'une série de sketches à succès sur YouTube, "Mamadou Segpa", comparaîtra détenu devant la 16e chambre correctionnelle. Connu des services de renseignement pour ses velléités de départ en Syrie, il vivait chez sa mère à Mantes-la-Ville (Yvelines) jusqu'à son interpellation.

Un projet de départ en Syrie

Le 24 juillet 2016, une perquisition administrative avait été menée à leur domicile et, dans son téléphone, les enquêteurs avaient retrouvé une vidéo qu'il venait de recevoir dans laquelle un homme annonçait une "attaque dévastatrice" et prêtait allégeance à l'organisation État islamique (EI).Omar avait été interpellé le lendemain, 25 juillet 2016.

Le 26 juillet, alors qu'il était en garde à vue, les jihadistes Abdel Malik Petitjean et Adel Kermiche égorgeaient le père Jacques Hamel dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Les enquêteurs avaient alors fait le lien avec la vidéo: l'homme qui s'exprimait face caméra n'était autre qu'Abdel Malik Petitjean, l'un des deux terroristes qui ont tué le père Hamel.



Plusieurs dizaines de vidéos à caractère jihadiste avaient été retrouvées dans le téléphone du jeune homme, selon une source proche du dossier, parmi lesquelles des vidéos incitant à la dissimulation de sa radicalisation. Devant les enquêteurs, ce passionné de montage avait avoué une fascination pour les films produits par l'organisation Etat islamique, des vidéos "bien faites" à la musique "entraînante", "comme du vaudou".

Il avait projeté de se rendre en Syrie avec l'un de ses amis, afin d'y "travailler dans la vidéo", avait-il assuré, mais ils avaient finalement renoncé. Cet ami, âgé aujourd'hui de 19 ans, se trouve pour sa part sous contrôle judiciaire. Il sera jugé à ses côtés pour ce projet de départ.