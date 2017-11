publié le 16/11/2017 à 19:54

L'État islamique est sous le feu des projecteurs depuis le 13 novembre 2015. Avec ses attentats meurtriers à Paris et Saint-Denis, l'organisation terroriste alors implantée en Irak et en Syrie fait énormément parler d'elle. Avec tant de lumière, al-Qaïda se terre dans l'ombre de Daesh. Mais, comme le rappelait cette semaine Laurent Nuñez, le chef de la DGSI, l'organisation autrefois dirigée par Ben Laden n'est jamais partie.



Pour preuve, l'arrestation le 14 novembre au soir de deux Français, un homme et une femme, partis pour la frontière turco-syrienne afin de rejoindre Omar Omsen, ou Omar Diaby de son vrai nom. Il est le tristement célèbre recruteur niçois, père de vidéos de propagandes très réputées dans les rangs des aspirants jihadistes français.

Omar Omsen est toujours actif en zone irako-syrienne et continue donc d'accueillir de nouveaux combattants dans ses rangs. Il a toujours refusé de prêter allégeance à Daesh, et son groupe de jihadistes, ou "katiba", est proche d'al-Qaïda. Dans cette katiba, il y aurait essentiellement des Français, à croire son interview à RMC en février 2015. En 2017, quatre individus seraient donc partis vers les terres du jihad.