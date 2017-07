publié le 26/07/2017 à 08:37

Il y a un an, deux terroristes entrent dans l'église de la petite ville normande de Saint-Étienne-du-Rouvray. Alors que le père Jacques Hamel est en train de célébrer la messe, ils prennent les fidèles en otage et exécutent l'homme d'Église. Un an après, c'est monseigneur Dominique Lebrun qui va célébrer la messe en hommage à la victime du terrorisme. Sur RTL, le mercredi 26 juillet, il se confie avant ce "moment d'émotion attendu et redouté en même temps". "Nous sommes encore dans le deuil, peut-être parce que le père Hamel mort est plus vivant que jamais", explique monseigneur Lebrun.



Cette messe sera célébrée en présence du président de la République, son ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, ainsi que l'ancien et le nouveau maires de Saint-Étienne-du-Rouvray. Anouar Kbibech, le président du Conseil français du culte musulman (CFCM), sera également présent pour cette journée de commémorations. Dans la ville normande d'un peu plus de 1.500 habitants, il n'y a pas eu de dérapages après cet attentat, ni du côté de la communauté musulmane ni de celui de la communauté chrétienne. "Ça n'a pas dérapé", se réjouit monseigneur Lebrun, qui note tout de même des "incompréhensions, des opinions divergentes, des discussions mais pas de dispute".

Doit-on toujours s'appuyer sur les dix commandements ou doit-on s'ouvrir ? Monseigneur Dominique Lebrun





Mais entre les deux, "le dialogues s'approfondit, nous nous disons plus de choses sur nos sentiments". Et ce grâce à ces responsables religieux, comme monseigneur Lebrun, mais aussi Mohammed Karabila, président de la mosquée de Saint-Étienne-du-Rouvray, qui "commence à dire tout le travail qu'il reconnait devoir faire dans sa communauté". Et l'homme d'Église d'ajouter qu'il y a des "débats dans chacun d'entre nous" et pas dans une communauté plus que l'autre.

Monseigneur Lebrun interroge alors le rôle de la société française, mais surtout sur ce qu'elle on pourrait changer, après ces différentes attaques tragiques. "Quel choix doit faire la société française ? demande-t-il, doit-elle toujours s'appuyer sur les dix commandements qui sont le fondement de notre tradition judéo-chrétienne, ou doit-on s'ouvrir et accepter d'autres comportements, d'autres manières de vivre ?" Un débat qui, s'il est ouvert, risque de faire beaucoup parler de lui.