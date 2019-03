publié le 19/03/2019 à 12:25

Le 18 mars, cinq détenus de la prison de Condé-sur-Sarthe ont interpellés. Ces derniers sont soupçonnés d'avoir poussé à l'acte le terroriste qui a agressé deux surveillants le 5 mars dernier, selon les informations du journal Le Parisien. La conversation au cours de laquelle ces incitations ont eu lieu a été enregistrée au sein même de la prison, via des micros installés dans une pièce de la prison par les services de renseignement pénitentiaire.



Sur l'un des enregistrements, on entend Michaël Chiolo discuter avec plusieurs co-détenus pour la plupart radicalisés ou même condamnés pour des faits de terrorisme. Ces co-détenus semblent lui donner des conseils sur la manière d'attaquer un surveillant, ou sur le bon moment pour le faire. Lui semble hésiter, parle du fait qu'il a le trac.

Cette conversation a été enregistrée le 4 mars dernier, veille de l'attaque. Mais elle n'a pas été entendue le jour même par les services de renseignement de la prison, car les enregistrements ne sont pas forcément écoutés en temps réel.

C'est donc après l'attaque que les services se sont rendus compte que visiblement Michaël Chiolo avait non seulement préparé et prémédité son acte et qu'en plus, il a pu bénéficier de l'influence ou de conseils de certains de ses co-détenus.