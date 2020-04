publié le 06/04/2020 à 13:29

D'après les informations de RTL Abdallah A.-O., le réfugié de 33 ans interpellé après la tuerie de Romans-sur-Isère samedi 4 avril, a commencé à livrer sa version des faits dimanche soir au cours d'une longue audition par les policiers de la Sous-direction antiterroriste de la police judiciaire (SDAT).

Le Soudanais a expliqué qu'il ne se sentait "pas bien" ces derniers jours d'après une source proche de l'enquête, et qu'il avait l'impression d'être "épié" par tout le monde. Concernant son périple meurtrier il affirme qu'il a du mal "à se souvenir de ce qui s'est passé". Des premières déclarations prises avec beaucoup de prudence par les enquêteurs qui vont continuer à l'interroger jusqu'à mercredi.

Par ailleurs, le réfugié affirme s'être rendu dans un hôpital de la région il y a quelques jours car il pensait être infecté par le Covid-19 selon ses déclarations, mais les médecins lui auraient simplement donné du paracétamol à la vue de ses symptômes. Une visite médicale que les services d'enquête n'ont pas encore pu établir avec certitude selon nos informations. Dans ses première déclarations, Adballah A.-O. ne fait pas de lien avec l'attaque de samedi.

Une clef USB et six téléphones en cours d'exploitation

L'entourage du suspect (amis, employeur, commerçants), a confirmé dimanche que le Soudanais ne s'était jamais fait remarqué pour sa pratique religieuse ou par des gestes d'éloignement envers les femmes. Lui-même explique qu'il faisait simplement le Ramadan et la prière, et se rendait parfois à la mosquée de Romans. Chez lui ont été retrouvés un Coran et un tapis de prière.

Lors de la perquisition à son domicile, une clef USB et six téléphones, dont cinq usagés, ont également été retrouvés. Ils sont en cours d'exploitation.

Les deux proches du suspect interpellés ce week-end, eux aussi Soudanais, sont toujours en garde-à-vue ce lundi matin mais pour des vérifications. Aucun indice d'une complicité n'est apparu à ce stade.