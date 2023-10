Attaque au couteau à Arras : "On a décidé de filmer pour avoir des preuves", confie un lycéen

Ses images ont fait le tour du monde. Celles d'Antoine, interne et élève en 1ère à la cité scolaire Gambetta-Carnot d'Arras (Pas-de-Calais). Là où Dominique Bernard, un professeur de français, a été tué à l'arme blanche vendredi 13 octobre par un ex-élève radicalisé et fiché S, âgé de 20 ans. Au moment du drame, Antoine se trouvait dans une salle de classe au 5e étage de l'établissement. "On a décidé de filmer pour avoir des preuves. On ne savait pas que monsieur Bernard avait été tué devant le lycée. On a juste vu une personne rentrer. Quelque chose clochait, car une concierge allait se défendre face à l'assaillant qui avait un couteau", confie le jeune homme à RTL. "On était dans le doute, le flou."

Après avoir filmé la scène, il prévient ses professeurs avant d'aller chercher du secours. Antoine a ensuite été convoqué au commissariat. "Ils m'ont contacté pour aller signer sa déposition. Mon fils a été forcément entendu. C'est le réflexe des ados de dégainer leur portable quand il se passe des choses comme ça. Je pense qu'il n'a pas compris de suite ce qu'il se passait", raconte Nathalie, sa maman. "Il y aura un avant et un après vendredi 13", estime-t-elle.

Nathalie a désormais un garçon marqué, choqué par des images qui ont fait le tour du monde. Les images qu'Antoine a lui-même filmées.

