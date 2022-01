Assassinat de Philippe Gletty : pourquoi Bettina Beau a-t-elle tué son patron ?

En mars 2012, le corps de Philippe Gletty est retrouvé criblé de balles sur un chemin de campagne en banlieue de Saint Étienne. À l'annonce de sa mort, sa secrétaire comptable, Bettina Beau, s'effondre. Faisant partie de l'entourage proche de la victime, elle est interrogée à plusieurs reprises mais ne laisse rien paraître. Jusqu'au jour où elle annonce à son époux qu'elle est l'auteure du crime.

Lors de son procès, deux ans plus tard, Bettina Geoffray (ex-Beau), s'est très peu exprimée. Personne n'a jamais su quel était le mobile de son crime. "Quand elle était en préventive, on a échangé par courrier. Elle m'a dit 'je prendrai le temps de t'expliquer pourquoi j'ai fait ça'. Ça fait dix ans que j'attends", confie l'ex-mari de Bettina, dans le dernier épisode du podcast Les Voix du Crime. Au micro de Justine Vignaux, Philippe Beau tente de comprendre ce qui a poussé son ex-femme à commettre son crime.

Pour l'ex-mari de Bettina, son geste peut éventuellement s'expliquer par la situation financière de l'entreprise qu'elle gère avec Philippe Gletty. Alors qu'en 2010 la société connaît une crise financière, son patron devient de plus en plus exigeant avec elle qui a un regard direct sur les entrées et sorties d'argent. "La situation s'est aggravée, elle voyait la catastrophe arriver. Elle était vraiment devenue un robot, je ne reconnaissais plus ma femme, c'était catastrophique !", se souvient Philippe Beau qui à l'époque, lui avait conseillé de quitter la société.

Elle a peut être tué son patron pour pouvoir diriger l'entreprise Philippe Beau

Dans les jours qui suivent la mort de Philippe Gletty, Bettina fait part d'une idée à son mari : "Mes parents ont de l'argent, mon frère a de l'argent, je pourrai leur demander de m'en prêter pour aider à redémarrer la société". Philippe Beau, qui ne sait pas encore qu'elle est impliquée dans l'affaire, se réjouit alors de cette proposition extrêmement positive. Il encourage sa femme à étudier cette possibilité. "Avec le recul, en sachant qu'elle est l'auteure du crime, je me dis qu'elle a peut-être tué son patron pour pouvoir diriger l'entreprise …", admet Philippe Beau.

"Pour moi, pour le président, les jurés, tous ceux qui ont apporté leur verdict, c'est un crime d'orgueil", affirme l'ex-mari de la meurtrière. Dix ans après la création de l'entreprise, Bettina espérait être promue numéro deux de la société. "Son patron va nommer quelqu'un d'autre à sa place, ce qui veut dire qu'elle va rester petite secrétaire comptable jusqu'à la fin. Et ça, elle ne va pas le supporter. La seule solution pour elle, c'est de tuer Philippe Gletty", explique son ex-mari.

Le 24 mai 2014, la cour d'Assises de la Loire condamne Bettina Geoffray à 18 ans de réclusion criminelle pour assassinat. Neuf ans plus tard, elle obtient une libération conditionnelle strictement encadrée et sort de la prison de Roanne le 2 juillet 2021. Philippe Beau a rompu tout contact avec elle, il est aujourd'hui encore dans l'incapacité de lui pardonner. "J'aime toujours la Bettina que j'ai connue avant la société. Celle qui a commis le crime me l'a tuée".

