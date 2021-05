Le boucher de la Nièvre : le dentiste aux 120 victimes

publié le 17/05/2021 à 21:12

Le 3 novembre 2008, le docteur Mark Van Nierop, 44 ans, inaugure son nouveau cabinet dentaire de Château-Chinon, une petite localité de 2100 habitants. Les résidents de la commune sont soulagés de voir un dentiste revenir après 2 ans de désert médical. Mark Van Nierop, néerlandais, ne parle pas un mot de français, mais semble rapidement prendre ses marques.

Le cabinet trouve rapidement une abondante clientèle. Le nouveau dentiste apparaît comme plus que sérieux. Il est très disponible et consulte parfois même le matin à 6h00 pour satisfaire certains patients. Personne ne se doute que des plaintes ont déjà été déposées contre cet homme en Hollande pour mauvais soins, violences et surfacturations.

Mark Van Nierop a fait l'objet d'une enquête du Conseil de l'Ordre de La Haye, a reçu un blâme et écopé d'une suspension d'exercice pour un an. Il s'efface lui-même du registre des praticiens et prend la direction de la France. En quelques mois, Mark Van Nierop va vite passer de sauveur à charlatan. Il va vite être présenté comme quelqu'un de dangereux et malhonnête.

Nos invités

Me Jean Christophe Coubris, avocat auteur du livre « Au nom de toutes les victimes »

Nicole Martin, patiente et victime de Mark Van Nierop et présidente du collectif dentaire

Me Charles Joseph-Oudin, avocat des parties civiles

