Valérie Subra : l'appât amoureux d'un trio meurtrier

publié le 15/04/2021 à 21:10

Le 8 décembre 1984, police secours est appelé au numéro 97 de la rue de Prony dans le XVIIème arrondissement de Paris. Ils sont accueillis par la secrétaire de Me Gérard Laidier, qui s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles de son patron et s'est rendu chez lui. L'appartement est sans dessus dessous. Gérard Laidier gît sur le sol face contre terre, ses poignés sont entravés et il a une éponge dans la bouche. Il apparaît que la victime a succombé après toute une série de sévices. L'avocat a reçu plusieurs coups de couteau dans la poitrine. Le ou les meurtriers semblaient à la recherche d'argent : il manque 1.200 francs dans son portefeuille.

Neuf jours plus tard, la brigade criminelle est mobilisée sur un autre homicide, à nouveau dans le XVIIème arrondissement de Paris. Il s'agit de Laurent Zarade, 29 ans. C'est son frère qui découvre son corps dans son appartement. Il repose au sol, ses pieds et ses mains sont attachés avec des cordons de rideaux. On a essayé de l'étouffer, sans succès, avec une écharpe bleue. Laurent Zarade a été tué à coups de coupe papier. Il manque 13.000 francs ainsi que des chaînes en or et des montres précieuses.

La brigade criminelle va saisir chez les deux victimes les agendas et carnets d'adresses. Les enquêteurs veulent connaître les fréquentations des uns et des autres. Une concordance va en effet être établie : Valérie Subra, 18 ans, une vendeuse des magasins du quartier du Sentier.

Nos invités

Christian Flaesch, ancien patron du 36 Quai des Orfèvres. Commissaire et directeur d'enquête au 36 quai des orfèvres à l'époque.

Me Alain Fraitag, avocat de la mère de Gérard le Laidier.

