Ary Abittan : l'acteur n'est plus mis en examen dans l'enquête qui le vise pour viol

Ary Abittan n'est plus mis en examen pour viol. L'acteur et humoriste, visé par une procédure pour viol depuis la fin de l'année 2021, a été placé mercredi sous le statut plus favorable de témoin assisté. C'est ce qu'a appris l'AFP de source proche du dossier. Ary Abittan avait été mis en examen suite aux accusations d'une femme de 23 ans.

Les deux juges d'instruction ont estimé dans leur ordonnance, dont l'AFP a eu connaissance, que plusieurs "éléments réunis" depuis cette mise en examen étaient "de nature à affaiblir la valeur probatoire des indices initialement retenus". Les magistrates ont notamment expliqué qu'Ary Abittan a été décrit comme un "partenaire respectueux", selon les témoignages de plusieurs ex-petites amies.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info