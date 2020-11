Arnaque : Karim Benzema met en garde contre de faux comptes Facebook

publié le 27/11/2020 à 17:04

Attention à vous si vous voyez passer des jeux concours prétendument organisés par Karim Benzema et promettant de gagner jusqu'à 10.000 euros : il s'agit bien évidemment d'arnaques.

"Des pages Facebook comme 'Karim Benzema Live', récemment créées et non vérifiées, usurpent mon identité et organisent de faux jeux concours. En attendant que Facebook réagisse et ferme les pages de ces escrocs, je vous demande de les signaler et évidemment de ne pas participer à ces jeux”, a écrit le footballeur français sur sa page officielle.

Ces pages mensongères proposent aux internautes de leur verser des sommes d'argent importantes en échange d'une inscription sur un soi-disant site de téléchargement de films et jeux vidéo. Cela dans le but de récupérer les coordonnées bancaires des fans les plus naïfs. Pour mieux les convaincre, elles utilisent des vidéos compilant des séquences issues des véritables comptes de Karim Benzema.