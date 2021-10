La gendarmerie a lancé un appel à témoins ce lundi 4 octobre après la disparition inquiétante de Valentin Gomes, 23 ans, un étudiant de Polytech Lille qui était parti avec son école en week-end d'intégration dans les Ardennes au camping de la Vènerie dans la commune de Signy-l'Abbaye. Le jeune homme manquait à l'appel dimanche matin au moment du départ. Il aurait quitté la soirée organisée au camping et aurait été aperçu pour la dernière fois près de l'église de Librecy aux alentours de 23h30.

Comme le révèle L'Union, près de 400 étudiants étaient présents lors de ce week-end. Les recherches sont en cours et menée par la gendarmerie des Ardennes, aidée par la Croix Rouge et une vingtaine de jeunes.

Selon l'appel à témoins, l'étudiant, originaire de Rennes, est très mince et mesure entre 1,80 et 1,85 mètre. Il porte une barbe et ses cheveux sont de couleur châtain. Lors de la soirée de samedi, il était vêtu d'un pantalon rose.

Dans son communiqué sur les réseaux sociaux publié ce lundi midi, la gendarmerie précise que, pour le moment, les recherches sont "restées vaines" et que "toute personne ayant des informations à fournir permettant de le localiser est priée de se faire connaître auprès de la gendarmerie de Charleville-Mézières en composant le numéro d’urgence 17."