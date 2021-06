Ardèche : 2.400 élèves confinés après un message menaçant

publié le 07/06/2021 à 14:40

Près de 2.400 élèves sont actuellement confinés au Teil, en Ardèche. Un principe de précaution alors qu'une directrice d'école a reçu un message menaçant. En consultant le répondeur lundi matin, elle découvre un message très inquiétant laissé vers 3 heures du matin.

Un homme sous couvert d'anonymat prétend qu'il va s'en prendre à coups de machette à des écoliers. Immédiatement, les gendarmes arrivent dans l'établissement pour identifier l'auteur du coup de téléphone. La préfecture décide le confinement de tous les élèves de la ville, 2.400 écoliers, collégiens et lycéens qui sont restés à midi au sein de leur établissement, sauf s'ils pouvaient être raccompagnés de leurs parents pour regagner leur domicile.

Aucune récréation possible, aucun élève n'est autorisé dans les cours des établissements. Les enquêteurs n'excluent pas un canular, une mauvaise blague de la part d'adolescents même si, pour l'heure, d'importants moyens de police sont déployés dans toute la ville du Teil, sous-préfecture de l'Ardèche. Une quarantaine de gendarmes et policiers municipaux sécurisent toutes les sorties des écoles, collèges et lycées.