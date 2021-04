Antiterrorisme : "On a le sentiment d'une fuite en avant", dit Pietrasanta

publié le 26/04/2021 à 13:53

Faut-il une nouvelle loi antiterroriste ? La question est relancée par l'attaque perpétrée ce vendredi 23 avril au commissariat de Rambouillet, qui a fait un mort, une fonctionnaire de police tuée à coups de couteau. Gérald Darmanin présentera à ce titre ce mercredi en Conseil des ministres un projet de loi qui entérine et renforce des mesures déjà expérimentées en matière de renseignement et d'antiterrorisme.

Sébastien Pietrasanta, ancien rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de 2015, était l'invité de RTL ce lundi. "On a le sentiment d'avoir une loi par an en matière de terrorisme ces dernières années. Il fallait mettre à niveau notre législation en 2015. Mais depuis, on a le sentiment d'une fuite en avant", explique le consultant spécialisé dans les domaines de la sécurité et du terrorisme.

Le terroriste de Rambouillet s'était radicalisé ces derniers mois, d'où l'importance de renforcer la détection et l'identification des terroristes potentiels. "C'est tout le défi pour les services de renseignements. Jusqu'à présent on avait des réseaux qui étaient en lien avec l'État islamique. Aujourd'hui on a des terroristes qui arrivent avec fulgurance, qui passent à l'acte du jour au lendemain, qui se radicalisent très vite. Cette fulgurance n'est pas détectable", explique Sébastien Pietrasanta.