publié le 18/11/2020 à 23:16

La triste série de mutilations des équidés se poursuit en France. À Vacquières dans l'Hérault, un cheval a été retrouvé mutilé ce mercredi 18 novembre. L'animal a été émasculé et ses yeux ont été arrachés.

L'animal aurait été préalablement attaché à un arbre selon Midi Libre. De son côté, France Bleu explique que l'animal a été retrouvé mort. La gendarmerie a ouvert une enquête pour mettre la main sur les auteurs de cet acte et en déterminer les circonstances. Il s'agit notamment de savoir si cette attaque a un lien avec la série de mutilations d'équidés qui se poursuit en France depuis cet été.

Ce mercredi, Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture, a affirmé que les mutilations de chevaux "continuent", avec "plus de 400 signalements effectués". "Il y a eu plusieurs gardes à vue, plusieurs interrogatoires, et pour l'instant, c'est un sujet sur lequel la gendarmerie et la police restent mobilisées", a déclaré le ministre sur Public Sénat.