Un accident d'une très grande gravité. Un TER a percuté jeudi matin un camion-benne à un passage à niveau à Hochfelden dans le Bas-Rhin, faisant au moins cinq personnes blessées, dont un gravement, a appris l'AFP ce jeudi.

"Une collision est survenue entre un camion benne et un TER au niveau du passage à niveau de Hochfelden", a indiqué dans un communiqué la préfecture du Bas-Rhin, faisant état dans un "premier bilan" de "six blessés".

La personne la plus grièvement touchée, un des passagers du train, se trouve dans un état "d'urgence absolue", selon la préfecture. Évacuée par hélicoptère, elle souffre de "fractures" et a été hospitalisée à Strasbourg, selon Helmut Schmitz, qui commande la compagnie de gendarmerie de Strasbourg. Les autres ont "plutôt été touchés" pas des débris de verre, a-t-il ajouté.

Le chauffeur du camion placé en garde à vue

Selon l'officier, l'accident s'est produit alors que deux camions se croisaient au passage à niveau. Le camion "qui allait se faire percuter", composé de deux bennes, "a d'abord laissé passer l'autre camion", avant de s'arrêter et d'avoir eu au moment de repartir "un problème avec un passage de vitesse". Lorsque la sirène annonçant l'arrivée d'un train a retenti et que les barrières se sont abaissées, le conducteur a été "pris de panique" et a quitté le camion qui a été percuté entre les deux bennes par le TER.

Indemne, il a ensuite été placé en garde à vue, a indiqué en fin d'après-midi le parquet de Strasbourg. Une enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Strasbourg, a-t-on ajouté.