Alpes-Maritimes : des atteintes à la laïcité constatées dans plusieurs écoles

Le ministère de l’Éducation nationale a fait remonter au rectorat de l’académie de Nice des atteintes à la laïcité dans les Alpes-Maritimes. Ces faits ont été constatés dans cinq établissements scolaires, dans trois écoles primaires et un lycée de Nice et un collège à Vallauris. Des enfants, de confession musulmane, ont été vus dans leur école en train de faire la prière et une "minute de silence à la mémoire du prophète Mahomet", selon plusieurs signalements effectués sur la plateforme "faits établissement" mise en place par l'ancien ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer.

Le premier de ces signalements, qui peuvent être faits par des directeurs d’écoles et des inspecteurs d’académie, remonte au mois de mai. D’autres ont suivi et l’académie a alors enquêté. Contactée par RTL, l’académie de Nice confirme que ces faits concernent trois écoles primaires publiques de Nice, des élèves de CM1 et CM2. Les prières et les minutes de silence ont, elles, bien eu lieu dans la cour, à la pause du midi. L’académie confirme également avoir informé "comme il se doit" Christian Estrosi mercredi.

Christian Estrosi en appelle à Elisabeth Borne

Jeudi 15 juin, le maire de Nice (Horizons) a écrit et publié sur son compte Twitter une lettre à la Première ministre Elisabeth Borne où il lui demande "une réponse ferme, collective, résolue" afin de défendre la république laïque. Christian Estrosi demande également d’informer les maires, comme lui, des établissements où les enfants dont la famille revient de Syrie sont scolarisés.

Sauf que rien n’indique pour l’instant que ces faits concernent des enfants ayant grandi en Syrie. Le maire de Nice dit avoir également saisi le préfet des Alpes-Maritimes pour organiser au plus vite une réunion puisque selon Nice Matin, des événements similaires ont été signalés dans un lycée niçois et un collège de Vallauris.

