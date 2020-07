publié le 15/07/2020 à 19:48

Une collision a eu lieu à un passage à niveau, mercredi 15 juillet, entre le train des Pignes qui relie Nice à Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) et une voiture. L'automobiliste, âgé de 86 ans, a été grièvement blessé.

L'accident s'est produit à la Mure-Argens. Le passage à niveau y est matérialisé par un stop et non pas par des barrières automatiques. Le parquet de Digne-les-Bains a ouvert une enquête. Elle a été confiée à la gendarmerie de Colmars-les-Alpes, épaulée par la Brigade de recherche (BR) de Castellane. Elle devra déterminer si l'automobiliste a respecté ce stop avant le passage du train, qui transportait dix voyageurs et deux personnels.

Aucun blessé n'est à déplorer dans le train. L'octogénaire a été quant à lui héliporté sur l'hôpital de Digne-les-Bains avec un important traumatisme crânien, selon les secours.

Ce train, touristique, venait de rouvrir lundi 13 juillet entre Nice et Saint-André-les-Alpes après des travaux consécutifs aux intempéries de l'automne. Transportant 430.000 voyageurs par an, notamment en zone urbaine dans l'agglomération de Nice et la plaine du Var, ce train, qui relie Nice à Digne en plus de trois heures, est l'un des plus originaux de France. Son parcours, long de 151 km, empruntant 25 tunnels, une trentaine de ponts et viaducs à flanc de montagne, est très prisé des touristes.